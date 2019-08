Achtjähriger ging mit Wagen der Mutter zweimal auf Spritztour

Zum zweiten Mal innerhalb einer Woche ist ein achtjähriger Bub aus Soest mit dem Wagen seiner Mutter allein über Autobahnen in Nordrhein-Westfalen gerast. In der Nacht auf Freitag endete seine Spritztour mit einem Unfall an einer Raststätte, teilte die Polizei Dortmund mit. Verletzt wurde niemand. Bereits am Mittwoch war der Volksschüler heimlich mit dem Familienauto unterwegs gewesen.

SN/APA (Symbolbild/dpa)/Patrick See Nächtlicher Einsatz der Polizei