Beim Brand eines Wohnhauses in Bangladesch ist eine achtköpfige Familie ums Leben gekommen. Die Ursache des Feuers im nördlichen Bezirk Joypurhat in der Nacht auf Donnerstag war vermutlich ein elektrischer Kurzschluss, wie die Feuerwehr mitteilte. Anrainer und Einsatzkräfte konnten zunächst fünf Personen retten. Sie starben allerdings nach Angaben der Polizei kurz darauf in einem Krankenhaus.

Quelle: Apa/Dpa