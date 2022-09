Adel: Gespräch mit einem Blaublütigen

Johannes Kübeck wäre heute Baron. Wert darauf, adeliger Abstammung zu sein, legt er nicht. Und doch weiß er gut und genau, dass das Leben in aristokratischen Kreisen etwas anderen Regeln folgt.

In adeligen Kreisen bleibt man gern unter sich. Johannes Kübeck wäre heute Baron, hätte man in Österreich den Adelsstand nicht abgeschafft. Sein Urgroßvater, er war Polizeipräsident in Venedig, wurde unter Kaiser Franz in den Beamtenadel gehoben. Im Gegensatz zum Hochadel war damit kein Grund- und Bodenbesitz verbunden, wenn sein Großvater auch in Slowenien ein Schloss besaß, das man im Kommunismus Jugoslawiens verkauft hatte.

Kübecks Vater war Goldschmied, die Mutter hatte ein abgeschlossenes Modestudium und arbeitete neben der Erziehung ...