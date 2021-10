Adeliger ersteigerte "Poohsticks Bridge" in Südengland

Eine Brücke aus dem Kinderbuch-Bestseller "Pu der Bär" ist für mehr als 131.000 Pfund (knapp 155.000 Euro) versteigert worden. Das gab das britische Auktionshaus Summers Place Auctions am Donnerstag bekannt. In dem Buch über den auf Honig versessenen Bär Winnie-the-Pooh hatte der Autor A. A. Milne die Brücke aus dem Ashdown Forest in Südengland verewigt. Sie regte die Fantasie von Generationen von Kindern an, die wie der Bär von der Brücke Stöcke und Zapfen ins Wasser warfen.

SN/APA/Summers Place Auctions/HANDO Brücke aus "Pu der Bär" wurde für mehr als 150.000 Euro versteigert