"Aderlass"-Dopingprozess: Wurde Ex-Langläufer Dürr an die Polizei verraten?

Im Münchner Dopingprozess um die "Operation Aderlass" gab der Hauptangeklagte Sportarzt aus Erfurt am Dienstag fast alle Vorwürfe zu. Doch das umfangreiche Verfahren verspricht weitere Spannung: Auch Ex-Langläufer Johannes Dürr wird als Zeuge befragt. Es gibt Hinweise, dass ein Teil seiner Aussagen für eine ARD-Dokumentation vorab an die österreichische Polizei verraten wurde.

Am fünften Verhandlungstag im Strafprozess um die "Operation Aderlass" in München legte der angeklagte Sportarzt Mark S. (42) am Dienstag ein umfassendes Geständnis ab. In einer von seinen Anwälten verlesenen Erklärung räumte der Mediziner aus Erfurt ein, ab 2012 Blutdoping an diversen Sportlern durchgeführt sowie Blutmanipulationen durch Komplizen organisiert zu haben. Neue Namen von ehemaligen Kunden nannte er nicht.



"Ich habe mit Doping keinen Gewinn erzielt"

Mark S. betonte, dass ...