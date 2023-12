Adventkaffee und Herbergsuche

In Mexiko ist Weihnachten im besten Sinne ein Synkretismus aus mexikanischen Bräuchen, Einflüssen der US-Tradition sowie den Sitten der Ureinwohner. Denn den Azteken gelang es, den spanischen Missionaren Teile ihrer eigenen Tradition unterzujubeln. So wurden die Feste um die Ankunft des Azteken-Gottes Huitzilopochtli später einfach zu Ehren von Josef und Maria gefeiert.

Untrennbar zu Weihnachten gehören in Mexiko die Posadas, so eine Art unterhaltsames Adventskaffeetrinken. Dabei wird die Herbergsuche nachgestellt. Höhepunkt ist das Zerschlagen der Piñatas. Das sind bunte Gebilde aus Pappmaché, gefüllt mit Süßigkeiten, Obst und Nüssen. Die Piñata hängt an einem Seil an der Decke, Kinder und Erwachsene schlagen mit einem Stock und verbundenen Augen darauf ein, bis sie zerbricht. Dann balgen sich die Kinder ganz unweihnachtlich um die Süßigkeiten. Der wichtigste Tag ist auch in Mexiko der Heilige Abend. Da trifft sich die Familie zum großen Abendessen. Es ist ein fröhliches Beisammensein mit viel Essen, Trinken, Musik und Tanz. Traditionell bekommen die Kinder an dem Tag Nützliches wie Schuhe geschenkt, die richtige Bescherung ist erst am 6. Jänner.