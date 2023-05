Ägypten: Unfall mit Bus fordert mindestens 17 Tote

Beim Zusammenstoß eines Busses mit einem Lastwagen sind in Ägypten mindestens 17 Menschen getötet und 30 weitere zum Teil schwer verletzt worden. Der Unfall ereignete sich nahe der Stadt Assiut am Nil, wie die staatliche Nachrichtenseite "Al-Ahram" am Donnerstag meldete. 17 Krankenwagen seien nach der Kollision an Ort und Stelle gewesen, um die Opfer zu versorgen und in Spitäler zu bringen, hieß es in einer offiziellen Erklärung des zuständigen Regierungsbezirks.

Die Ursache für den Unfall, der sich in der Nacht auf Donnerstag ereignet hatte, war zunächst unklar. In Ägypten kommt es immer wieder zu schweren Verkehrsunfällen mit vielen Todesopfern. Als Ursachen gelten unter anderem unvorsichtige oder aggressive Fahrweisen sowie der schlechte Zustand der Straßen. In den vergangenen Jahren wurden im Land aber viele Strecken erneuert, um die Risiken für Unfälle zu minimieren.