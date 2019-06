Älteste Frau Europas mit 116 Jahren in Italien gestorben

Die älteste Frau Europas ist tot. Die Italienerin Giuseppina Robucci, die als "Oma Peppa" bekannt war, ist in Poggio Imperiale in der süditalienischen Adria-Region Apulien friedlich entschlafen, berichtete die Nachrichtenagentur ANSA. Die am 20. März 1903 geborene Frau hatte zwei Weltkriege erlebt und mit ihrem Mann ein Kaffeehaus in ihrem Heimatdorf betrieben.

Sie hatte fünf Kinder, neun Enkel, und 16 Urenkel und wohnte im Haus einer ihrer Töchter. Der Tag des Begräbnisses wurde zum Trauertag in Poggio Imperiale erklärt. Die davor älteste Italienerin, Emma Morano, war im April 2017 im Alter von 117 Jahren gestorben. Sie war lange Zeit der älteste Mensch der Welt. Quelle: APA