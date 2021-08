Ärzte ohne Grenzen schickt Hilfe in Erdbebenregion von Haiti

Hilfe naht: Die Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen (MSF) hat am Wochenende mit der Lieferung von Hilfsgütern in das Katastrophengebiet von Haiti begonnen, in dem ein Erdbeben mehr als 2.200 Menschenleben gefordert hat. Eine erste Lieferung von 100 Tonnen Material habe das Lager in Brüssel verlassen, ein weiterer Transport werde vorbereitet, teilte MSF am Montag mit. Unterdessen erreichen zunehmend auch Verletzte aus entlegeneren Dörfern die Kliniken und suchen Hilfe.

SN/APA/AFP/REGINALD LOUISSAINT JR Langsam kommt die Hilfe in die Erdbebenregion von Haiti