Ärztin stirbt bei Messerangriff in Psychiatrie in Kopenhagen

Nach einem Messerangriff auf Angestellte eines psychiatrischen Zentrums in Kopenhagen ist eine dabei verletzte Frau gestorben. Eine Person sei ihren erlittenen Stichverletzungen erlegen, teilte die Polizei im Westen der dänischen Hauptstadt am Freitagabend zunächst mit. Dabei handelte es sich um eine Ärztin der Einrichtung, wie am Samstag bei einem Haftprüfungstermin gegen den 41 Jahre alten Täter bekannt wurde.

Der Mann bekannte sich dabei der Tötung und der schweren Körperverletzung schuldig, wie die dänische Nachrichtenagentur Ritzau berichtete. Er wurde von einer Haftrichterin bis zum 16. August in Untersuchungshaft genommen. Zu dem Messerangriff war es am Freitag in dem Kopenhagener Vorort Glostrup gekommen. Knapp eine halbe Stunde nach der Tat nahm die Polizei den 41-Jährigen fest, der Patient der Einrichtung war. Der Mann gab Ritzau zufolge vor Gericht an, die Absicht gehabt zu haben, dass die Frau stirbt. Sie war demnach seine Psychiaterin. Eine zweite schwer verletzte Person, ein Mann, wurde weiterhin in einem Krankenhaus behandelt, eine weitere Frau mit leichteren Verletzungen dagegen bereits wieder aus dem Krankenhaus entlassen.