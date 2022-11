Afrika kommt nicht zur Ruhe

Klimawandel und kriegerische Konflikte belasten die Menschen auf dem Kontinent besonders stark. Seit nunmehr 30 Jahren unterstützt AMREF Austria Hilfe zur Selbsthilfe.

Bürgerkrieg, Dürre, Hunger, Überschwemmungen, Preisexplosionen: Die Menschen im Osten Afrikas haben hart zu kämpfen. Der Salzburger Arzt Walter Schmidjell gründete im Jahr 1992 den österreichischen Zweig der Gesundheitsorganisation AMREF (African Medical and Research Foundation). Heute ist Amref eine der größten nichtstaatlichen Gesundheitsorganisationen Afrikas - entstanden aus den Fliegenden Ärzten (Flying Doctors), die wiederum 1957 gegründet wurden.

Die derzeitige Dürre sei eine der schlimmsten, die er seiner jahrzehntelangen Tätigkeit erlebt habe, sagte Schmidjell. "Es sind insgesamt bis zu vier Regenzeit ausgefallen", sagt der Mediziner. Im Südsudan wiederum habe es in diesem Jahr sehr stark geregnet. Laut Weltgesundheitsorganisation (WHO) sind eine Million Menschen von Überschwemmungen betroffen. Prognosen der Vereinten Nationen gehen davon aus, dass im Jahr 2023 drei von vier Südsudanesen auf humanitäre Hilfe angewiesen sein werden. Rund 1,4 Millionen Kinder unter fünf Jahren seien stark unterernährt. Weil auch die Wasserversorgung zerstört wurde, kam es laut WHO zu Ausbrüchen von Hepatitis, Cholera und Malaria.

Durch den Krieg in der Ukraine ausgelöste Preissteigerungen von bis zu 80 Prozent bei Grundnahrungsmitteln machten den Menschen ebenfalls stark zu schaffen, sagt Schmidjell. Zudem seien rund 100.000 Nutztiere wegen der Dürre verendet. Die Trockenheit wirke sich auch auf den Tourismus aus, in Nationalparks seien Wasserstellen etwa für Elefanten mühevoll angelegt worden. Kaum Beachtung habe der kriegerische Konflikt im äthiopischen Tigray erfahren, beklagt Schmidjell. Offiziellen Zahlen zufolge seien allein in Kenia bis zu einer halben Million Flüchtlinge in Lagern untergebracht. Es sei durchaus möglich, dass sich viele aufgrund der schwierigen Lage in geraumer Zeit auf den Weg Richtung Europa machten. "Darum sollte man versuchen, direkt im Land die Situation zu verbessern", sagt Schmidjell. So setzt AMREF Austria mit Unterstützung des Landes Salzburg in der äthiopischen Region Gambella Wasser-, Sanitär- und Hygienemaßnamen um. Dabei werden Latrinen und Regenwassersammelbecken errichtet sowie Hygienekurse für Krankenhauspersonal durchgeführt.

Trotz der verheerenden Lage in Ostafrika kann Schmidjell positiv in die Zukunft sehen: So produzierten viele Kleinbauern ihre Düngemittel inzwischen selbst. Es gebe viele Jungunternehmen, die etwa Brennmaterial aus Elefantendung oder verdorrtem Mais herstellten oder Öfen, die weniger Holz oder Kohle verbrauchten. Zudem hätten zwar 45 Prozent der Haushalte in Kenia keinen Zugang zur Stromversorgung, aber fast 90 Prozent der Energie werde durch Geothermie, Solar, Wasser- oder Windkrafterzeugt. Dürre und Überflutungen sind Auswirkungen des Klimawandels. Dabei entstehen nach Angaben der WHO weniger als vier Prozent des weltweiten Ausstoßes schädlicher Treibhausgase auf dem afrikanischen Kontinent. Auch bilde AMREF kontinuierlich Gesundheitspersonal aus, das sein Wissen im Schneeballsystem auf dem Kontinent weiter gebe. "Das bringt vor allem kleineren Dorfgemeinschaften oder in Slums enorm viel", sagt Schmidjell. In den vergangenen zwei Jahren habe AMREF rund 50.000 Personen ausgebildet - auch über Handyapps. Die Entwicklungskraft der Menschen in Afrika sei enorm und "unheimlich positiv", sagt Schmidjell.



SN-Info: Amref Austria begeht das 30-Jahr-Jubiläum am Donnerstag, 1. Dezember, um 19.30 Uhr im Café Shakespeare mit einer Fotoausstellung und der Präsentation einer TV-Dokumentation. Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen.