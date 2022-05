Afrika warnt Westen vor Hortung von Impfstoff gegen Pocken

Die Afrikanische Gesundheitsbehörde für Ansteckende Krankheiten (CDC) hat angesichts der Ausbreitung von Affenpocken-Fällen in Europa und Nordamerika vor einer Hortung von Impfstoffen in westlichen Staaten gewarnt. Ahmed Ogwell, stv. CDC-Direktor, appellierte am Donnerstag in Addis Abeba, Lehren aus der Anfangszeit der Coronakrise zu ziehen. Derzeit verfügten die Gesundheitsbehörden in den afrikanischen Ländern, in denen die Krankheit endemisch ist, über nur wenig Impfstoff.

SN/APA/AFP/Centers for Disease Cont Derzeit nur wenig Impfstoff in afrikanischen Ländern