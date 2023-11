Airport München schwer erreichbar

Keine S-Bahn-Anbindung: Probleme im Schienenersatzverkehr mit Bussen.

Reisende, die bis 13. November zum Flughafen München müssen oder von dort in die Innenstadt, müssen mit extremen Verzögerungen rechnen. Erstmals seit seinem 31-jährigen Bestehen hat der Flughafen in Erding nordöstlich der Metropole derzeit keine direkte S-Bahn-Anbindung. Gleise und Weichen werden nämlich erneuert.

Fernzüge können, wie bis vor wenigen Jahren auch in Wien-Schwechat, den Airport München ohnehin nicht anfahren. Der aktuelle Schienenersatzverkehr mit Bussen im Auftrag der Deutschen Bahn braucht wesentlich länger. Es gibt nämlich keine Direktbusse zwischen Airport und der jeweils aktuellen S-Bahn-Endstation, sondern die Busse fahren alle dazwischenliegenden Stationen an. Vom Flughafen zum Hauptbahnhof sei mit 1:45 Stunden Fahrzeit zu rechnen, berichtete die "Süddeutsche Zeitung" - mehr als doppelt so lang wie normal. Am Preis von 13 Euro pro Richtung ändert das freilich nichts.

Die Deutsche Bahn betont, die Arbeiten seien dringend, räumt auf SN-Anfrage aber ein: "Die Flughafenstrecke stellt aktuell eine Herausforderung für die Fahrgäste dar. Die Anreise zum Flughafen dauert durchschnittlich 45 Minuten länger." Die Frage, warum keine Direktbusse fahren, blieb unbeantwortet.

Die aktuellen Verzögerungen kommen für Reisende aus Österreich zusätzlich zu den Grenzkontrollen der deutschen Bundespolizei, die seit 2015 auf der Bahnanreise nach München oft eine Viertelstunde Verspätung bringen. Die Fahrt zwischen der Stadt Salzburg und dem Flughafen München ist im öffentlichen Verkehr derzeit kaum unter vier Stunden zu schaffen.

Der Münchner Verkehrsverbund bestätigte vermehrte Anfragen wegen der Probleme im Schienenersatzverkehr. Unter anderem sei kritisiert worden, dass die MVV-Regionalbuslinien zum Flughafen etwa ab Erding oder Freising nicht für mehr Fahrgäste mit Gepäck ausgelegt sind. Andreas Barth, Sprecher des Fahrgastverbandes Pro Bahn in München, sagte: "Die Münchner sind die Probleme mit der S-Bahn schon gewöhnt. Aber dass sich auch Touristen die Informationen aus verschiedenen Informationen im Internet zusammenreimen müssen, ist indiskutabel." Das dahinterliegende Problem sei, dass die DB bei der S-Bahn München sowohl das Netz als auch den Verkehr betreibt, sie könne also allein entscheiden und wälze bei Bauarbeiten einfach zu viele Lasten auf die Fahrgäste ab.