Airport Turin bleibt nach Flugzeug-Absturz geschlossen

Nachdem ein Flugzeug der italienischen Militär-Kunstflugstaffel "Frecce Tricolori" am Samstagnachmittag bei einem Test kurz nach der Abfahrt vom Flughafen "Caselle" von Turin abgestürzt ist, bleibt der Airport am Sonntag geschlossen. Mehrere Flüge mussten auf andere norditalienische Flughäfen umgeleitet werden, berichteten italienische Medien.

Die Maschine, eine MB-339, überschlug sich während der Startphase. Der Pilot konnte sich mit dem Fallschirm retten. Ein glühendes Teil löste sich von dem Flugzeug und traf ein Auto, in dem sich ein fünfjähriges Mädchen mit seiner Familie befand. Das Mädchen starb in den Flammen. Der neunjähriger Bruder des Todesopfers, erlitt Verbrennungen, ebenso wie seine Mutter und sein Vater. Alle wurden in Turiner Krankenhäuser eingeliefert. Der Pilot wurde ebenfalls ins Spital gebracht.

Vermutet wird, dass Vögel in den Motor des Flugzeuges geraten sein könnten, was den Absturz verursacht haben könnte, berichteten italienische Medien. Die anderen Flugzeuge der "Frecce Tricolori" landeten erfolgreich auf dem Luftwaffenstützpunkt Collegno bei Turin. Die am Sonntag in Turin geplante Vorführung der "Frecce Tricolori"anlässlich des 100-jährigen Bestehens der Luftwaffe wurde abgesagt. Die Kunstflugstaffel zeichnet mit buntem Rauch die Farben der italienischen Flagge auf den Himmel.

Die italienische Premierministerin Giorgia Meloni erklärte sich wegen des Todes des Mädchens "schockiert". Sie kondolierte der Familie und wünschte ihr eine baldige Genesung.

Dies ist ein unglückliches Jahr für die Kunstflugstaffel "Frecce Tricolori", die 1961 gegründet wurde und ihren Stützpunkt in Rivolto in der Provinz Udine hat. Im April starb der 34-jährige Hauptmann der Luftwaffe Alessio Ghersi, der seit 2018 der Kunstflugstaffel angehörte, bei einem Unfall mit einem Leichtflugzeug. Das Flugzeug stürzte auf einer Höhe von 800 Metern auf dem Berg Musi in der Gemeinde Lusevera bei Udine.