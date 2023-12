Aktivisten fordern mehr Ehrgeiz auf Weltklimakonferenz

Auf der UNO-Klimakonferenz in Dubai haben Aktivisten die 200 vertretenen Staaten zu deutlich mehr Ehrgeiz im Kampf gegen die Erderhitzung ermahnt. Dazu müsse die COP28 vor allem einen kompletten Ausstieg aus den klimaschädlichen Energieträgern Kohle, Öl und Gas beschließen, forderte am Montag Luisa Neubauer von "Fridays For Future" Deutschland bei einer Protestaktion auf dem Konferenzgelände.

BILD: SN/APA/AFP/KARIM SAHIB Aktivisten fordern stärkere Fortschritte in Dubai