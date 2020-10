Alarmierende Corona-Zahlen und Maßnahmen quer durch Europa

Alarmierend hohe Infektionszahlen und Verschärfungen bei den Corona-Maßnahmen quer durch Europa: Deutschland verzeichnete am Donnerstag einen Rekordwert von 6.638 Neuinfektionen, Höchstwerte an neuen Infektionen an einem Tag wurden auch in Belgien sowie (jeweils am Mittwoch) in Tschechien und Italien registriert. In Italien erwägt die Regierung beschränkte Lockdowns auf lokaler Basis, in Slowenien gibt es ab Freitag einen Teil-Lockdown.

SN/APA (dpa)/Daniel Karmann Schutzmaßnahmen quer durch die Länder bekannt