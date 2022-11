Starkoch Schuhbeck legt Revision gegen Hafturteil ein

Der in der Vorwoche wegen Steuerhinterziehung zu mehr als drei Jahren Gefängnis verurteilte Gastronom und TV-Koch Alfons Schuhbeck (73) aus München legt gegen das Urteil Revision beim deutschen Bundesgerichtshof ein. Das gab Schuhbeck nach Rücksprache mit seinen Anwälten über eine PR-Agentur am Donnerstag bekannt. Gleichzeitig ließ er anklingen, den Schritt zurückzunehmen, wenn die schriftliche Urteilsbegründung überzeugend ausfalle. Parallel arbeite er an der Schadensgutmachung.

SN/APA/AFP/CHRISTOF STACHE Alfons Schuhbeck (Mitte) mit seinen Anwälten Sascha König (links) und Markus Gotzens (rechts) vor Gericht in München.