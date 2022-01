Alle Geiseln in Synagoge in Texas frei

Die Geiselnahme in einer Synagoge im US-Bundesstaat Texas ist beendet. Alle Geiseln in der Kleinstadt Colleyville in der Nähe von Dallas seien "am Leben und in Sicherheit", teilte der texanische Gouverneur Greg Abbott am Samstag (Ortszeit) im Onlinedienst Twitter mit. Eine erste Geisel war schon vorher freigelassen worden. Der Geiselnehmer hatte laut Medienberichten die Freilassung einer inhaftierten Terroristin verlangt und mit der Zündung von Bomben gedroht.

SN/APA/GETTY IMAGES/EMIL LIPPE Geiselnahme in Colleyville (Texas)