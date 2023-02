Alligator im New Yorker Prospect Park gefangen

In einem Park in der US-Metropole New York ist ein Alligator gefangen worden. Das 1,2 Meter lange Tier sei "sehr lethargisch und möglicherweise unter einem Kälteschock stehend" aufgefunden worden, teilte die New Yorker Stadtverwaltung am Montag (Ortszeit) mit. Der Alligator sei später in den Bronx Zoo gebracht worden, "glücklicherweise ist niemand zu Schaden gekommen".

SN/APA/NYC Parks/- Das Tier wurde in den Bronx Zoo gebracht