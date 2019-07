Alljährlicher Weihnachtsmännerkongress in Kopenhagen

Weihnachten im Juli: Fünf Monate vor dem heiligen Fest haben Weihnachtsmänner und -frauen aus aller Welt in Dänemark ein wenig Christbaumstimmung verbreitet. Dutzende weißbärtige Männer und mit rot-weißen Ringelsocken ausgestattete Weihnachtsfrauen statteten am Montag der Kleinen Meerjungfrau in Kopenhagen einen Besuch ab, ehe sie sich zu einer Bootstour durch die dänische Hauptstadt aufmachten.

SN/APA (AFP/Ritzau Scanpix)/LISELOT Der Austausch mit Weihnachtsmännern aus aller Welt wird gepflegt