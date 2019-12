Als Papst verkleideter Tourist griff Polizisten in Rom an

Ein als Papst verkleideter US-Tourist ist bei einer Kontrolle vor dem Eingang zum Petersplatz aufgehalten worden. Er weigerte sich zuerst seinen Ausweis zu zeigen, danach griff er die Polizisten an, berichtete die römische Tageszeitung "Il Messaggero".

Der 69-jährige Kalifornier, vermutlich ein Fan der Serie "The young Pope" des italienischen Regisseurs Paolo Sorrentino, wurde in einem Schnellverfahren am Dienstag zu zwei Monaten Haft verurteilt. Auch vor Gericht erschien er im weißen Gewand, das er eigenen Angaben zufolge in Mailand gekauft hatte.

Quelle: APA