Alte Boeing ist jetzt ein Restaurant

Palästinensische Zwillingsbrüder haben hochfliegende Pläne mit einem ganz speziellen Restaurant im Westjordanland.

Zwischen Staub und Steinbrocken, dornigem Gestrüpp und den Bergen um die Stadt Nablus im Westjordanland wirkt das Flugzeug am Rande einer betonierten Fläche wie notgelandet. Für die 60-jährigen Zwillingsbrüder Ata und Chamis al-Sairafi ist die alte Boeing 707, deren Flügel und deren Heckflosse mit den palästinensischen und jordanischen Farben geschmückt sind, die Erfüllung eines Lebenstraums nach jahrzehntelangen Vorbereitungen: Sie eröffnen demnächst ein Restaurant in der alten Boeing.

Für Tourismus und Unterhaltung haben sich die im Flüchtlingslager Askar in Nablus aufgewachsenen Brüder schon immer interessiert, aber ihren Lebensunterhalt verdienten sie jahrelang mit dem Ankauf und Recycling von Altmetall. In dieser Funktion erfuhren sie vor bald 30 Jahren auch von einer ausgedienten Boeing aus den 1980er-Jahren, die in Tiberias am See Genezareth in Israel ungenutzt stand. Die Zwillinge wollten sie kaufen, nicht um sie zu verschrotten, sondern um sie in ein Restaurant umzufunktionieren. Der Kauf im Jahr 1999 war noch das Einfachste. Für den Transport der Maschine, aus der Motoren, Fluginstrumente und Sitze ausgebaut waren, war eine Genehmigung des israelischen Flughafens Ben Gurion notwendig, für den Transport selbst Spezialfahrzeuge und Straßensperren. Dass auf dem Gelände, auf dem jetzt das Flugzeug steht, zwischenzeitlich ein Lager der israelischen Armee stand, war auch nicht gerade hilfreich.

Israel hatte 1967 unter anderem das Westjordanland und Ostjerusalem erobert. Die Palästinenser wollen die Gebiete dagegen für einen eigenen Palästinenserstaat. Der zweite Palästinenseraufstand Intifada warf den für den Beginn des Jahrtausends geplanten Restaurant-Umbau weit zurück. Als das Gelände wieder zur zivilen Nutzung freigegeben war, kam die Coronapandemie und brachte die Pläne der Brüder in neue Turbulenzen. Heuer im Frühjahr und Sommer konnten sie endlich das Innere des Flugzeugs herrichten. "Wegen Corona ist unser Restaurant vorerst nur für 35 Besucher ausgerichtet", sagt Ata al-Sairafi. "Wir werden unten am Boden eine Küche haben und das Essen mit einem Aufzug nach oben befördern." Da das Westjordanland nicht gerade ein internationaler Tourismus-Spot ist, setzen sie auf örtliche Gäste, die in ungewohnter Umgebung essen wollen.