"Alternative Fakten" ist auch deutsches "Unwort des Jahres"

Wie in Österreich ist auch in Deutschland der Begriff "alternative Fakten" zum Unwort des Jahres 2017 gewählt worden. Die Bezeichnung sei "der verschleiernde und irreführende Ausdruck für den Versuch, Falschbehauptungen als legitimes Mittel der öffentlichen Auseinandersetzung salonfähig zu machen", erklärte die Jury am Dienstag in Darmstadt.

SN/APA (dpa)/Andreas Arnold Das Unwort des Jahres 2017, «alternative Fakten», steht am 16.01.2018 in Darmstadt (Hessen) bei der Präsentation der Jury auf einem Tablet-Computer. Das «Unwort des Jahres» wird seit 1991 jährlich von einer aus Sprachwissenschaftlern besetzten Jury gekürt.