Am Sonntag wird an der Uhr gedreht

Am Sonntag bekommen wir wieder eine Stunde geschenkt. Wie lange es die nicht bei allen beliebte Zeitumstellung noch geben wird, ist ungewiss.

Die Sommerzeit endet immer am letzten Sonntag im Oktober um drei Uhr in der Früh. Dann werden die Uhren auf zwei Uhr zurückgestellt und die Winterzeit beginnt. Langschläfer dürfen sich schon auf den 28. Oktober 2018 freuen. Dann bekommen sie mit der Umstellung auf die Winterzeit wieder eine Stunde Schlaf geschenkt.Durch die Zeitumstellung wird es in den kommenden Wochen morgens wieder früher hell - und dafür nachmittags eher dunkel. Mit Winterzeit bezeichnet man jene Zeit, die im Winter gültig ist. Diese entspricht der Normalzeit, also der gesetzlichen Zeit, die vor Einführung der Sommerzeit ganzjährig galt. Winterzeit und Normalzeit sind daher identisch. Der Sonderfall ist die Sommerzeit - und das seit 1980, zumindest in Europa.

Die ÖBB stellen 4000 Uhren um

Die Umstellung bedeutet mitunter einen logistischen Aufwand, der sich allerdings mittlerweile eingespielt hat: Ein Beispiel dafür sind die Österreichischen Bundesbahnen. Bei den ÖBB müssen für die Zeitumstellung österreichweit mehr als 4000 ÖBB-Uhren umgestellt und PC, Server und Rechner synchronisiert werden. Die Uhren aktualisieren im Halbminutenabstand auf die Sekunde genau. Dieser Prozess läuft automatisch ab - die Uhren "wissen", dass die Zeitumstellung und damit auch der Winter kommen. Bei der Umstellung von der Sommer- auf die Winterzeit sind dieses Jahr 18 Nachtreisezüge im österreichischen Streckennetz unterwegs. Sie halten alle innerhalb dieser Stunde an einem geeigneten Bahnhof entlang der Reisestrecke und setzen ihre Fahrt anschließend im richtigen Takt - plangemäß - fort. Somit kommen die Fahrgäste pünktlich an ihr Reiseziel; so wie im Fahrplan vorgesehenen.

Betroffen sind folgende Züge:

NJ 237 Wien Hbf. -Venedig

NJ 236 Venedig-Wien Hbf.

NJ 246 Wien Hbf. -Bregenz Bf.

NJ 247 Bregenz Bf.-Wien Hbf.

NJ 464 Graz Hbf.-Zürich Hbf.

NJ 465 Zürich Hbf.-Graz Hbf.

NJ 466 Wien Hbf. Zürich Hbf.

NJ 467 Zürich Hbf.-Wien Hbf.

NJ 40463 München-Venedig

NJ 40236 Venedig-München

EN 40462 Budapest-Zürich Hbf.

EN 40467 Zürich Hbf.-Budapest

EN 462 Budapest-München Hbf.

EN463 München Hbf.-Budapest

EN 414 Zagreb-Zürich Hbf.

EN 40465 Zürich Hbf.-Zagreb

EN 50467 Zürich Hbf.-Prag

EN 50466 Prag-Zürich Hbf.



Wie funktioniert die Umstellung in Europa technisch?

Dafür ist die Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) in Braunschweig zuständig. Sie betreibt mehrere Atomuhren und ist mit der Verbreitung der gesetzlichen Zeit beauftragt. Die Physiker sorgen dafür, dass über einen Zeitzeichensender namens DCF77 in Mainflingen in der Nähe von Frankfurt am Main und Hanau ein Signal gesendet wird, das Millionen Uhren in Europa vom Wecker bis zur Bahnhofsuhr um eine Stunde vorspringen lässt. Empfänger des Senders mit einer Reichweite von 2000 Kilometern nutzen das Signal und passen ihre Zeitanzeige automatisch an.

Die Zeitumstellung sollte helfen, Energie zu sparen

Um die Zeitumstellung gibt es eit längerem eine Diskussion. Ursprünglich war die Umstellung der Uhren eine Maßnahme zum Energiesparen. Noch gebeutelt von der Ölkrise 1973 beschloss die Europäische Gemeinschaft als Vorgängerin der EU im Jahr 1977, den Tagesablauf ab 1980 den Lichtverhältnissen anzupassen. Das sollte Energie sparen, schließlich brauchte man bei einer Stunde mehr Tageslicht weniger Strom für Glühbirnen. Inzwischen hat sich herausgestellt, dass sich dieser Effekt durch das verstärkte Heizen in den (Sommerzeit-)Morgenstunden im Herbst und Frühjahr wieder aufhebt. Was bleibt, sind die längeren Sommerabende mit Tageslicht.

Am Uhrenumstellen beteiligt sich der komplette europäische Wirtschaftsraum inklusive der Schweiz. Island spielt dagegen nicht mit. Da es verschiedene Zeitzonen in Europa gibt, gelten unterschiedliche Ortszeiten für die Umstellung. Der Saisonwechsel findet um ein Uhr Weltzeit statt - für Deutschland, Österreich und die Schweiz zum Beispiel kommt dadurch der Wechsel von zwei Uhr auf drei Uhr zustande, die Briten und Portugiesen dagegen greifen um ein Uhr zum Wecker, um auf zwei Uhr zu stellen. Um drei Uhr Ortszeit dagegen drehen Griechen an der Uhr.

Auch in anderen Regionen der Welt stellen Menschen die Uhr um: USA, Kanada und Mexiko zum Beispiel. In Afrika, Südamerika und Asien ist der Wechsel zwischen den Zeiten mit wenigen Ausnahmen eher unpopulär, Neuseeland macht mit, Australien nur zum Teil. Russland stellt seit 2011 die zeit nicht mehr um. Das Land hält an der Sommerzeit fest. Ein Beispiel, dem seit vergangenen Jahr auch die Türkei folgt.

Manche Menschen reagieren auf die Zeitumstellung empfindlich

Nicht für alle Menschen ist die Zeitumstellung angenehm. Das zeigt die Forschung.

Das Zurückstellen der Uhren auf die Winterzeit beziehungsweise die sogenannte Normalzeit ist für die meisten Menschen deutlich angenehmer als das Vorstellen auf die Sommerzeit. Denn bei der Sommer-Zeitumstellung verliert der Folgetag eine Stunde und dauert deshalb nur 23 Stunden. Bei der Umstellung auf die Winterzeit gewinnt der erste Tag dagegen eine Stunde dazu und dauert nun 25 Stunden. Das entspricht im Grunde der natürlichen inneren Uhr des Menschen.

Studien zeigen, dass Menschen, die isoliert und ohne natürliches Licht leben, nach kurzer Zeit einen 25-Stunden-Rhythmus entwickeln. Die Zeitumstellung auf die Winterzeit ist deshalb in der Regel weniger unangenehm für den Biorhythmus, obwohl dieser sich auch hier erst wieder neu einstellen muss. Das Zurückstellen auf die Sommerzeit beeinträchtigt den Biorhythmus dagegen deutlich stärker und führt bei vielen Menschen zu einer Art Mini-Jetlag, der erst nach einigen Tagen überwunden ist. Die innere Uhr orientiert sich am Tageslicht und hat nicht nur Einfluss auf den Schlafrhythmus, sondern auch auf viele andere Vorgänge im Körper. Insbesondere die Dämmerungsphasen am Morgen sind als Signalgeber wichtig. Wichtiger als Abende, an denen es möglichst lange hell ist. Dass durch die Winterzeit die Dämmerung wieder früher beginnt, empfinden viele Menschen deshalb als angenehm.

Dennoch haben manche Leute mit der Zeitumstellung auf die Winterzeit Probleme und reagieren mit Müdigkeit und Schlafstörungen. Vor allem Personen, die bereits Schlafprobleme haben sowie Frauen und ältere Menschen sind davon betroffen. Ihr Biorhythmus scheint empfindlicher auf Änderungen zu reagieren.

Der Tipp lautet, sich rasch an die Normalzeit anzupassen

Damit sich die innere Uhr möglichst schnell an die Veränderung gewöhnt, raten Schlafmediziner, den Alltag rasch auf die wiedergekehrte Normalzeit anzupassen. So gelingt die Umstellung auf die Winterzeit bei vielen schon innerhalb eines Tages.

Die politische Diskussion ist noch nicht beendet

Im Februar dieses Jahres hatte das EU-Parlament die EU-Kommission beauftragt, sich über die Zukunft der Zeitumstellung Gedanken zu machen. Daraufhin startete Brüssel eine nicht repräsentative Onlinebefragung. Rund 84 Prozent der 4,6 Millionen Teilnehmer hatten sich gegen die Zeitumstellung ausgesprochen.

Laut den aktuellen Plänen würden am 31. März 2019 das letzte Mal die Uhren in den EU-Staaten verpflichtend umgestellt. Beim nächsten Termin, dem 27. Oktober 2019, wäre die Zeitumstellung für die Mitgliedsstaaten freiwillig. Dann würde es jedem einzelnen EU-Land überlassen bleiben, ob bei ihm dauerhaft Sommer- oder Winterzeit gilt. Dagegen gibt es aber Widerstand. In jedem Fall müssen die Regierungen der Mitgliedsstaaten und das Europaparlament zustimmen. Es ist also noch nichts fix.

Quelle: SN