Amazonas-Abholzung stieg gegenüber Vorjahr um 50 Prozent

Mit einem Waldverlust von 1.455 Quadratkilometern in Brasiliens Amazonas-Region stellt der gerade abgelaufene September einen Rekord auf: Seitdem das staatliche Klimainstitut Inpe die Messreihe mit dem Deter-Satelliten 2015 aufnahm, wurde kein so hoher Wert gemessen, wie die Kathpress mit Verweis auf brasilianische Medien und Angaben der Katholischen Nachrichten-Agentur KNA am Samstag berichtete. Der Waldverlust liegt 47,7 Prozent über dem September des vergangenen Jahres.

