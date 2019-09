Erstmals traten zwei ihrer Führer im EU-Parlament auf. Sie berichteten von dem Tag, an dem ihr Dorf niederbrannte.

Helft uns! Das war die zentrale Botschaft am Donnerstag in einem der vielen Konferenzräume des EU-Parlaments in Brüssel. Zum ersten Mal waren Angehörige der indigenen Bevölkerung des Amazonas-Gebiets ins Europäische Parlament gekommen, um auf ihre Lage aufmerksam zu machen, die ...