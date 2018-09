Amerikanerin verwechselte Dynamitstange und Kerze

Weil sie im Dunklen eine Dynamitstange mit einer Kerze verwechselte, ist eine Frau in den USA schwer verletzt worden. Wie CBS am Freitag berichtete, hatte die 30-Jährige bei einem Stromausfall in Bridgeport im US-Staat Connecticut versucht, im nächsten Baumarkt eine Notbeleuchtung zu kaufen. Da allerdings dort schon geschlossen war, suchte sie im Keller ihres Hauses nach einer Kerze.

Allerdings habe sie dort nur mehrere Stangen Dynamit gefunden, die der frühere Hausbesitzer abgelegt hatte. Als sie die vermeintliche Kerze anzündete, kam es zur Explosion. Die Frau erlitt schwere Gesichtsverletzungen und dürfte vermutlich mehrere Finger verlieren. Quelle: Apa/Dpa