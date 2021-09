Amerikas Superstars gratulieren Beyoncé zum 40. Geburtstag

In einem gemeinsamen Video haben Hollywoodstars, Musiker, Sportler, Politiker und sogar Amerikas First Lady der Pop-Ikone Beyoncé zum 40. Geburtstag gratuliert. "Du hast so vielen Künstlerinnen den Weg geebnet, ich bewundere dich", sagte zum Beispiel die US-Sängerin Taylor Swift in dem vier Minuten langen Clip, den das Modemagazin "Harper's Bazaar" am Samstag - Beyoncés Ehrentag - auf seiner Internetseite veröffentlicht hatte.

SN/APA/dpa/Kay Nietfeld Pop-Ikone Beyoncé feiert 40. Geburtstag- US-Stars gratulieren