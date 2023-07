Amnesty-Kritik nach tödlichem Polizeischuss in Frankreich

Nach dem tödlichen Schuss eines Polizisten auf den 17-jährigen Nahel in Frankreich hat Amnesty International neue Regeln für den Waffengebrauch der Ordnungskräfte gefordert. Die aktuellen Regeln seien "auf gefährliche Weise ungenau und lax", betonte der Europa-Direktor der Organisation, Nils Muiznieks, am Donnerstag. "Die Regeln beschränken den Einsatz von Schusswaffen nicht auf Fälle, in denen unmittelbare Gefahr für Leib und Leben besteht", erklärte Amnesty International.

BILD: SN/APA/AFP/BERTRAND GUAY Tötung von 17-jährigem Nahel löste teils gewaltsame Proteste aus