Amokfahrt in Trier mit rund 81 Stundenkilometern

Der Amokfahrer von Trier ist der Polizei zufolge mit 81 Stundenkilometern durch die Fußgängerzone der belebten Simeonstraße gerast. Das habe eine Wegzeitberechnung anhand von sichergestellten Videos für diesen Teil der Strecke ergeben, sagte ein Sprecher am Freitag. Das schließe nicht aus, dass der 51-Jährige mit seinem PS-starken Sportgeländewagen am Dienstag an anderer Stelle noch schneller gewesen sei. Der Mann sitzt unter Mordverdacht in Untersuchungshaft.

SN/APA (dpa)/Harald Tittel Fünf Menschen starben bei der Amokfahrt in Trier