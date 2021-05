Amoklauf an russischer Schule: "Ich hasse euch alle"

Bei einem Amoklauf in einem Kasaner Gymnasium kamen am Dienstag mindestens sieben Menschen ums Leben.

"Ich bin wie Gott", schrieb Ilnas G. am frühen Morgen auf Telegram. "Auf der Erde darf nichts Lebendiges übrig bleiben, das ist ein Fehler des Universums." Am Montag drang der 19-Jährige gegen 9.20 Uhr Ortszeit in das 175. Gymnasium der tatarischen Hauptstadt Kasan ein und erschoss nach Angaben der Regierung der Wolgarepublik sieben Kinder, eine Lehrerin und eine weitere Mitarbeiterin der Schule. Nach unterschiedlichen Angaben wurden rund 20 Menschen verwundet. Laut den tatarischen Gesundheitsbehörden befanden sich von 18 verletzten Kindern ...