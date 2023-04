Amoklauf an Volksschule in Nashville über Monate geplant

Eine Woche nach dem Amoklauf an einer Volksschule in Nashville im US-Staat Tennessee hat die Polizei neue Details zu dem Vorfall veröffentlicht. Demnach sei das Massaker, bei dem drei Kinder und drei Erwachsene getötet wurden, über Monate geplant worden. Das gehe aus Schriften und Tagebucheinträgen hervor, die bei der verantwortlichen Frau gefunden worden seien, teilte die Polizei in Nashville am Montag mit. Über das Motiv gebe es noch keine Klarheit.

BILD: SN/APA/AFP/JOHN AMIS Die Frau hatte offenbar noch weitere Taten geplant