Amoklauf in Brasilien: Schütze tötet Jugendliche an Schule

Bei einem Amoklauf an einer Schule im Süden von Brasilien hat ein Mann eine 16-Jährige getötet und einen weiteren Schüler schwer verletzt. Wie die Behörden am Montag mitteilten, wurde der Schütze - früher selbst Schüler an der Schule in Londrina - festgenommen. Brasilianischen Medienberichten zufolge ist er 21 Jahre alt. Der verletzte Schüler wurde nach Angaben des Sicherheitsministeriums in ein Krankenhaus gebracht und schwebe in Lebensgefahr.

BILD: SN/APA/AFP/HENRIQUE CAMPINHA Eltern des verletzten Schülers bangen um das Leben ihres Sohnes