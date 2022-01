Amoklauf in Heidelberg: Ermittlungen zu Motiv und Waffenkauf

Die Ermittler nehmen nach dem Amoklauf an der Heidelberger Universität mit zwei Toten und drei Verletzten vor allem das Motiv des Attentäters und die Herkunft seiner Waffen in den Blick. Es werde auch mit den Angehörigen des jungen Mannes gesprochen, der am Montag in einem Hörsaal mehrfach auf Studierende geschossen hatte, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag.

SN/APA/DPA/SEBASTIAN GOLLNOW Erhebungen im Umfeld des 18-Jährigen Schützen