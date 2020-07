An Corona erkrankter US-Schauspieler Bryan Cranston spendet Blutplasma

"Breaking-Bad"-Star Bryan Cranston (64) hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Dies gab der Hollywoodstar am Donnerstag (Ortszeit) in einer Videobotschaft auf Instagram bekannt. "Ich bin einer der Glücklichen", sagte Cranston. Er habe nur leichte Beschwerden gehabt. In dem Video zeigte er sich in einer Einrichtung in Los Angeles beim Spenden von Blutplasma für die Corona-Forschung.

SN/APA/AFP/JEAN-BAPTISTE LACROIX Serien-Drogenkoch Cranston zählt sich zu den "glücklichen" Coronafällen