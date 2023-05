An der Seite des König: Camillas steiniger Weg auf den Thron

Sie wurde einst für das Scheitern der Ehe von Diana und Charles verantwortlich gemacht. Heute wird sie von den Briten geschätzt.

König Charles und seine Frau Camilla bei einer Gartenparty im Buckingham Palast am Mittwoch in London.

Als Queen Mary im Jahr 1911 eine mit Diamanten besetzte Krone anfertigen ließ, hoffte die Frau an der Seite von König George V., dass diese auch von zukünftigen "Queen Consorts" getragen würde. Dieser Wunsch wird sich am 6. Mai erfüllen, wenn Camilla die Krone in der Westminster Abbey in London tragen wird. Dass die 75-Jährige eines Tages an der Seite von König Charles III. gekrönt würde, konnte sich vor 20 Jahren kaum jemand vorstellen. Im Gegenteil: Damals waren 73 Prozent ...