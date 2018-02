Anahita Rehbein aus Stuttgart ist neue "Miss Germany"

Die Studentin Anahita Rehbein aus Stuttgart ist die neue "Miss Germany". Die 23-Jährige setzte sich bei der Wahl in der Nacht auf Sonntag im Europa-Park in Rust bei Freiburg gegen 21 Konkurrentinnen im Alter von 16 bis 28 Jahren durch. "Es geht ein Traum für mich in Erfüllung. Ich könnte die ganze Welt umarmen", sagte sie nach der Wahl der Deutschen Presse-Agentur.

SN/APA (dpa)/Sebastian Gollnow Anahita Rehbein kurz nach der Wahl zur "Miss Germany 2018"