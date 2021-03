In einem Interview im US-Fernsehen holten Meghan und Harry, Herzogin und Herzog von Sussex, zu einem Rundumschlag gegen das britische Königshaus aus. Doch zu welchem Preis?

Prinz Harry und Herzogin Meghan haben zum Rundumschlag ausgeholt und ihre "Wahrheit" dargelegt. Das Interview mit Oprah Winfrey fiel nicht nur deutlich explosiver aus als die vorab veröffentlichten Clips erwarten ließen, sondern war schlichtweg vernichtend für den Palast.

So warfen der Herzog und die Herzogin der royalen Familie sogar Rassismus vor. Es dürfte trotz großer Konkurrenz in dem zweistündigen Drama die schockierendste Anschuldigung gewesen sein. Zudem klagte vor allem Meghan über einen Mangel an Unterstützung und Empathie, redete ...