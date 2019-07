Andenken an Elizabeth Taylor werden in den USA versteigert

Eine hellblaue Chiffon-Robe, die Elizabeth Taylor 1974 bei der Oscar-Gala trug, gehört zu über tausend Andenken an den Hollywood-Star, die in den USA versteigert werden. Wie das Auktionshaus Julien's Auctions in Beverly Hills am Mittwoch mitteilte, soll die dreitägige Auktion Anfang Dezember stattfinden.

SN/APA (Archiv/AFP)/- Elizabeth Taylor starb 2011 im Alter von 79 Jahren