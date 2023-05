Andenken an Musikgrößen in den USA teuer versteigert

Mehr als 1.200 Gegenstände von Musikgrößen wie Elvis Presley, den Beatles, Kurt Cobain, Madonna und Michael Jackson kommen bei einer dreitägigen Versteigerung in New York unter den Hammer. Eine Goldene Schallplatte als Auszeichnung für mehr als eine Million verkaufte "Hey Jude"-Platten der Beatles brachte am Freitag 91.000 Dollar (etwa 84.000 Euro) ein, wie das Auktionshaus Julien's mitteilte.

BILD: SN/APA/AFP/ANGELA WEISS Handgeschriebener Text von Lennon & McCartney