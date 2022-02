Anführer von Corona-Blockade in Ottawa festgenommen

Die Polizei in Kanada hat Anführer der seit rund drei Wochen dauernden Trucker-Blockade in Ottawa festgenommen. Zwei Organisatoren der Proteste gegen Anti-Corona-Maßnahmen wurden von Polizisten in Gewahrsam genommen, war auf im Netz veröffentlichten Videos zu sehen. Die Polizei machte damit von den Notstandsbefugnissen der kanadischen Regierung Gebrauch. Premierminister Justin Trudeau hatte sich darauf berufen, um gegen die Protestkonvois vorzugehen.

SN/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/S Der Lkw-Protest wurde zum Nervenkrieg gegen die Regiereung