Angebliche Brille von Gandhi für 278.000 Euro versteigert

Eine Brille, die der indische Freiheitskämpfer Mahatma Gandhi getragen haben soll, ist in Großbritannien für 260.000 Pfund (etwa 278.000 Euro) versteigert worden. Geschätzt worden sei die Sehhilfe auf 10.000 bis 15.000 Pfund, sagte eine Sprecherin des Auktionshauses in Bristol am Freitag

SN/APA (AFP)/- Diese Brille soll Mahatma Gandhi getragen haben