Angeklagter gab Kronjuwelendiebstahl in Schweden zu

Ein 22-jähriger Schwede hat zugegeben, die Kronjuwelen aus einem Dom bei Stockholm gestohlen zu haben. "Ich bin es gewesen, der den Diebstahl begangen hat", sagte er nach Angaben des TV-Senders SVT am Freitag vor Gericht. Als Motiv gab er den hohen Wert der Kronjuwelen an. In polizeilichen Vernehmungen hatte er den Diebstahl bisher abgestritten.

SN/APA (AFP/SWEDISH POLICE/Archiv)/ Die Kronjuwelen waren aus dem Dom zu Strängnäs gestohlen worden