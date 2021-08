Angeklagter nach Amokfahrt in Tier schweigt bei Prozess

Der Prozess gegen den Amokfahrer von Trier hat am Donnerstag begonnen. Dem 51-Jährigen wird fünffacher Mord und versuchter Mord in 18 weiteren Fällen vorgeworfen. Der Angeklagte will sich im Verfahren nicht zu den Vorwürfen äußern. "Ich will selbst keine Aussage machen", sagte er zum Beginn des Prozesses vor dem Landgericht Trier am Donnerstag. Seine Verteidigerin fügte hinzu: "Weder zur Person noch zur Sache."

SN/APA/dpa/Harald Tittel Dem 51-Jährigen wird fünffacher Mord vorgeworfen