Angreifer erschoss drei Menschen in Cincinnati

Ein Mann hat in einem Bürogebäude in Cincinnati im US-Bundesstaat Ohio drei Menschen erschossen und zwei weitere verletzt. Auch der mutmaßliche Schütze starb, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Er hatte am Morgen (Ortszeit) das Foyer einer Bank betreten und sich einen Schusswechsel mit Sicherheitsbeamten geliefert.

SN/APA (AFP)/JEREMY MONAHAN Polizei sperrte das Gebiet ab