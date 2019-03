Angreifer erschoss fünf Menschen in China

In China hat am Montag ein Angreifer fünf Menschen erschossen. Die Schüsse fielen in der Stadt Tongliao in der Autonomen Region Innere Mongolei, wie die Behörden mitteilten. Demnach wurde der Täter verletzt festgenommen. Nähere Angaben zu dem Fall machte die Polizei zunächst nicht. In China kommt es nur selten zu Gewalt durch Schusswaffengebrauch, es herrschen restriktive Waffengesetze.

Offizielle Statistiken über Todesfälle durch Waffengewalt gibt es nicht. In der südlichen Provinz Sichuan schoss im Jänner 2017 ein hochrangiger Stadtbeamter auf den Bürgermeister und den städtischen Parteivorsitzenden mit einer Pistole, bevor er sich selbst erschoss. Im November desselben Jahres wurden in der südlichen Provinz Guangdong drei Menschen erschossen und sechs weitere verletzt. Quelle: Apa/Ag.