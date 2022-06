Angreifer verletzte vier Personen in deutscher Hochschule

An der Hochschule Hamm-Lippstadt hat ein 34-jähriger Mann am Freitag mit einem Messer mehrere Menschen angegriffen und vier Personen verletzt, einige von ihnen schwer. Er wurde von Studenten überwältigt und festgehalten, bis Polizisten vor Ort waren und ihn festnehmen konnten. Die Polizei war am Nachmittag im Großeinsatz, auch Spezialkräfte waren vor Ort. Man gehe allerdings nicht davon aus, dass auf dem Campus noch eine Gefahr bestehe, sagte ein Polizeisprecher.

Der 34-Jährige sei wohl ein Einzeltäter. Ob er selbst Student an der Hochschule im deutschen Bundesland Nordrhein-Westfalen ist oder war, sei ebenso unklar wie mögliche Hintergründe des Angriffs. Nach ersten Erkenntnissen sei der Mann gegen 15.30 Uhr in das Gebäude der Hochschule gegangen und habe auf den Fluren mit seinem Messer Menschen angegriffen. Dann habe er einen Hörsaal angesteuert. Dort sei er von den Studenten überwältigt worden. Bei den vier Verletzten handle es sich um drei Frauen und einen Mann. Bei einem Opfer seien die Verletzungen so gravierend, dass es mit dem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden musste, sagte der Polizeisprecher. Im Kurznachrichtendienst Twitter warnten die Einsatzkräfte: "Wir sind mit starken Polizeikräften vor Ort und bitten Sie, diesen Bereich zu meiden."