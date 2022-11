Angriff auf Bar in Mexiko fordert neun Menschenleben

Bei einer Attacke auf eine Bar in Mexiko sind neun Menschen erschossen worden. Die Angreifer hätten im Lokal "Lexuz" in der Stadt Apaseo el Alto im Bundesstaat Guanajuato auf die Anwesenden gefeuert, meldete die Stadtverwaltung in der Nacht auf Donnerstag (Ortszeit). Fünf Männer und vier Frauen seien ums Leben gekommen, zwei weitere Frauen verletzt worden. Möglicher Hintergrund waren laut Medienberichten Bandenkriege zwischen zwei Verbrechersyndikaten.

Nach örtlichen Medien starben sechs der Menschen in der Bar, zwei in einem vorbeifahrenden Auto und einer auf der Straße. In Guanajuato, einem wichtigen Industriestandort im Zentrum Mexikos, stehen sich die Drogenkartelle Santa Rosa de Lima und Jalisco Nueva Generación gegenüber. Am Mittwochabend wurden in anderen Städten des Bundesstaates Autos und Geschäfte in Brand gesetzt und Polizeistationen angegriffen, den Berichten zufolge möglicherweise als eine Reaktion auf die Festnahme eines Bandenanführers. In Mexiko gibt es zahlreiche Drogenkartelle und andere kriminelle Gruppen, die um Kontrolle über Gebiete kämpfen. Im vergangenen Jahr wurden in dem nordamerikanischen Land mit etwa 126 Millionen Einwohnern im Schnitt 94 Morde pro Tag registriert.