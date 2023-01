Anklage gegen Ex-Polizisten nach tödlicher Verkehrskontrolle

Nach dem Tod eines schwarzen Autofahrers bei einer Verkehrskontrolle im US-Bundesstaat Tennessee ist Anklage gegen die fünf beteiligten Polizisten erhoben worden. Den inzwischen entlassenen Beamten - ebenfalls Schwarze - wird Mord, schwere Körperverletzung und Entführung vorgeworfen, wie Bezirksstaatsanwalt Steve Mulroy am Donnerstag (Ortszeit) mitteilte. Am Freitag soll Videomaterial des Vorfalls in Memphis veröffentlicht werden - daraufhin werden Proteste erwartet.

SN/APA (AFP/GETTY)/SCOTT OLSON Tyre Nichols starb im Krankenhaus