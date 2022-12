Anklage in 305 Punkten gegen Angreifer von LGBTQ-Club in USA

Nach dem tödlichen Angriff auf einen LGBTQ-Nachtclub im US-Bundesstaat Colorado mit fünf Toten ist der Täter in 305 Punkten angeklagt worden. Unter anderem müsse sich Anderson Lee Aldrich wegen mehrfachen Mordes und mehrfachen versuchten Mordes verantworten, erklärte die Staatsanwaltschaft am Dienstag bei der Verlesung der Anklage. Zu dieser wurde der 22-Jährige an Händen und Füßen gefesselt ins Gericht geführt.

SN/APA/AFP/CECILIA SANCHEZ Anklage nach dem Angriff in einem LGBTQ-Nachtclub in Colorado